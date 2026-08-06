07 de agosto de 2026
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TRAGÉDIA FAMILIAR

Homem atropela esposa 2 vezes diante dos filhos e culpa cerveja

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Facebook via Campo Grande News
Homem afirmou que o atropelamento foi um acidente após o casal consumir bebida alcoólica.
Homem afirmou que o atropelamento foi um acidente após o casal consumir bebida alcoólica.

O julgamento de Williames Monteiro dos Santos, acusado de matar a esposa Andressa Fernandes Teixeira, teve depoimento marcado pela versão apresentada pelo réu. Ele afirmou que o atropelamento foi um acidente após o casal consumir bebida alcoólica.

Durante o interrogatório nessa quarta-feira (5), Williames declarou que "o único vício que eu tinha era cerveja" e negou ter agido com intenção de matar. Segundo ele, só percebeu o atropelamento ao ouvir a filha gritar.

A versão contrasta com a investigação. A perícia concluiu que o carro passou duas vezes sobre a vítima e apontou que o veículo tinha câmera de ré e freios funcionando normalmente.

O Ministério Público acusa Williames de feminicídio qualificado. A defesa sustenta que a morte foi acidental.

Com informações do Campo Grande News.

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