O julgamento de Williames Monteiro dos Santos, acusado de matar a esposa Andressa Fernandes Teixeira, teve depoimento marcado pela versão apresentada pelo réu. Ele afirmou que o atropelamento foi um acidente após o casal consumir bebida alcoólica.

Durante o interrogatório nessa quarta-feira (5), Williames declarou que "o único vício que eu tinha era cerveja" e negou ter agido com intenção de matar. Segundo ele, só percebeu o atropelamento ao ouvir a filha gritar.

A versão contrasta com a investigação. A perícia concluiu que o carro passou duas vezes sobre a vítima e apontou que o veículo tinha câmera de ré e freios funcionando normalmente.