O tecladista da banda do cantor sertanejo Loubet, Alexssander Pinto Mesquita, de 37 anos, foi preso no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), para cumprir pena definitiva por divulgação de pornografia infantil.

A prisão foi efetuada durante ação da Polícia Federal e do Grupo de Operações Especiais (GOE), em cumprimento a mandado expedido pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

Segundo o processo, o músico foi condenado com base no artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Restam 5 anos e 8 meses de pena a serem cumpridos em regime semiaberto.