A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta quarta-feira (5) para que o ex-presidente possa receber na prisão domiciliar os filhos Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, Carlos Bolsonaro (PL), candidato ao Senado, e o vereador Jair Renan (PL) na tarde do Dia dos Pais, no domingo (9).

Caberá ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes decidir se autoriza ou não.

Os advogados argumentam que a solicitação tem "caráter estritamente humanitário e familiar" e não atrapalha o cumprimento da pena de Bolsonaro ou as medidas cautelares impostas pelo magistrado.