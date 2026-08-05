07 de agosto de 2026
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ALVO DA PF

Ex-chefe de gabinete de Lula pede para deixar campanha

Por Caio Spechoto | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Marcola Marco Aurélio/Facebook (2017)
Marcola afirmou ter tomado um empréstimo de R$ 249 mil de Roberta Luchsinger, que é amiga de Lulinha, também alvo de apurações da PF.
Marcola afirmou ter tomado um empréstimo de R$ 249 mil de Roberta Luchsinger, que é amiga de Lulinha, também alvo de apurações da PF.

O ex-chefe de gabinete de Lula (PT), Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, pediu para deixar a equipe de campanha do presidente da República. Ele estava sob pressão após virem à tona informações sobre o pagamento de despesas suas pela empresária Roberta Luchsinger.

Leia mais: Amiga de Lulinha pagou R$ 249 mil em contas pessoais de Marcola

Ainda não houve um comunicado oficial do pedido de saída de Marcola. Até a noite de terça-feira (4), aliados de Lula avaliavam que ele continuaria na equipe, a não ser que pedisse para sair.

Marcola afirmou ter tomado um empréstimo de R$ 249 mil de Roberta Luchsinger. Roberta é amiga de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, também alvo de apurações da PF.

Em nota divulgada à imprensa, ele afirmou que jamais houve nada além do empréstimo pessoal que obteve junto a ela e que esta foi uma movimentação "de natureza estritamente privada".

Ele também declarou que seus sigilos bancário e fiscal estão integralmente à disposição da Justiça e que constituiu advogado e o orientou a fazer uso de todos os documentos a fim de esclarecer os fatos.

Este texto está em atualização

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