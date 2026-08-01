O São Paulo já conhece o adversário das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor enfrentará o Bolívar, da Bolívia, que eliminou o Grêmio e garantiu vaga no mata-mata da competição após confirmar a classificação no confronto dos playoffs.

A equipe boliviana chega embalada depois de superar os gaúchos em um duelo marcado pela altitude de La Paz. Após vencer o jogo de ida por 3 a 2, no estádio Hernando Siles, o Bolívar segurou o resultado agregado e avançou às oitavas, onde terá pela frente o São Paulo, líder do Grupo C da Sul-Americana.

Por ter terminado na primeira colocação de sua chave, o São Paulo terá a vantagem de decidir a vaga diante de sua torcida. O confronto de ida será disputado em La Paz, entre os dias 11, 12 ou 13 de agosto, enquanto a volta acontecerá no Morumbis, em 18, 19 ou 20 de agosto.