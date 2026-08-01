Lulinha terá de provar ser inocente e não usarei cargo, diz Lula
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O presidente Lula (PT) afirmou nesta quarta-feira (30) que o cargo dele não será usado para proteger seu filho Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, alvo de investigação da Polícia Federal.
"Quando eu vejo essas barbaridades faladas contra o meu filho... se meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu, será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado, um juiz, não fazer as coisas corretas", disse.
"Se ele estiver certo, ele vai ter ajuda minha, se fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei. Não vão usar meu cargo para proteger [Lulinha]. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei, vai ter que provar. E se for culpado, vai ter que pagar o que todo mundo paga quando erra", completou.
"Ele jura para mim todo dia [que é inocente]. Se for julgado, ele [que está na Espanha] virá para cá. Não vai ficar escondido, não", disse Lula, em relação ao filho que havia se mudado para Madrid.
As declarações foram feitas durante entrevista de Lula ao podcast Inteligência Ltda.
A PF pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) a abertura de um inquérito para investigar suspeitas envolvendo Lulinha.
A solicitação feita na última sexta-feira (24) foi distribuída nesta quarta-feira (29) ao ministro André Mendonça, que autorizou a abertura do procedimento.
Os investigadores querem apurar os crimes de corrupção e tráfico de influência na autorização da comercialização de cannabis medicinal, em programas ligados ao Ministério da Saúde.
No fim do ano passado, quando já havia suspeitas de envolvimento de Lulinha, o presidente afirmou que, caso seu filho estivesse envolvido, deveria ser investigado.
Lula havia sido questionado sobre possíveis ligações de seu filho com o Careca do INSS, um dos principais alvos da operação contra as fraudes.
"Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso será investigado. Se tiver o [ministro da Fazenda Fernando] Haddad vai ser investigado, o [ministro-chefe da Casa Civil] Rui Costa com essa seriedade vai ser investigado", afirmou.