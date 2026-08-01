O presidente Lula (PT) afirmou nesta quarta-feira (30) que o cargo dele não será usado para proteger seu filho Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, alvo de investigação da Polícia Federal.

"Quando eu vejo essas barbaridades faladas contra o meu filho... se meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu, será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado, um juiz, não fazer as coisas corretas", disse.

"Se ele estiver certo, ele vai ter ajuda minha, se fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei. Não vão usar meu cargo para proteger [Lulinha]. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei, vai ter que provar. E se for culpado, vai ter que pagar o que todo mundo paga quando erra", completou.