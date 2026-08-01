Mais de 25 mil migrantes já voltaram a Marrocos após entrarem de forma irregular em Ceuta, cidade autônoma espanhola. As informações são da agência EFE.

O retorno ocorre após cerca de 50 mil pessoas cruzarem a fronteira. A EFE relata que as saídas seguem em ritmo acelerado, com centenas de pessoas deixando a cidade em poucos minutos.

Maioria dos imigrantes é formada por jovens que passaram a noite ao relento e desistiram de permanecer na Espanha. Muitos disseram ter entendido que não conseguiriam regularizar a situação e decidiram voltar por conta própria.