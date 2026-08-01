Unesp amplia vagas para medicina no vestibular 2027
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A Unesp divulgou que oferecerá 5.850 vagas em 136 cursos no vestibular de 2027. O total é menor que o do ano anterior (5.867). As inscrições começam em 4 de setembro.
Apesar da redução geral, o número de vagas em medicina - curso mais concorrido da instituição - aumentou de 72 para 85. Considerando todas as formas de ingresso, como Enem e Provão Paulista, a oferta sobe de 90 para 105 vagas. A graduação é ofertada em Botucatu, no interior do estado.
A primeira fase está marcada para 22 de novembro. As inscrições poderão ser feitas de 4 de setembro a 8 de outubro, pelo site da Fundação Vunesp. A segunda etapa será aplicada em 13 e 14 de dezembro, e o resultado final será divulgado em 29 de janeiro de 2027.
Inicialmente, a primeira fase estava prevista para 1º de novembro, e a segunda para 6 e 7 de dezembro, mas o calendário foi alterado após a divulgação das datas do Enem 2026, que geraram conflito com os vestibulares das universidades estaduais paulistas.
Com o novo calendário, a Unesp aplicará a primeira fase duas semanas antes da Fuvest e cerca de um mês após a primeira fase da Unicamp.
A prova da primeira fase será composta por questões de múltipla escolha. Já a segunda etapa incluirá questões discursivas e redação.
O vestibular reúne cursos distribuídos por 24 cidades: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.
Calendário Vestibular Unesp 2027
- Pedidos de isenção e redução da taxa: agosto de 2026
- Inscrições: de 4 de setembro a 8 de outubro
- 1ª fase: 22 de novembro
- 2ª fase: 13 e 14 de dezembro
- Divulgação dos aprovados: 29 de janeiro de 2027