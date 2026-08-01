A Unesp divulgou que oferecerá 5.850 vagas em 136 cursos no vestibular de 2027. O total é menor que o do ano anterior (5.867). As inscrições começam em 4 de setembro.

Apesar da redução geral, o número de vagas em medicina - curso mais concorrido da instituição - aumentou de 72 para 85. Considerando todas as formas de ingresso, como Enem e Provão Paulista, a oferta sobe de 90 para 105 vagas. A graduação é ofertada em Botucatu, no interior do estado.

A primeira fase está marcada para 22 de novembro. As inscrições poderão ser feitas de 4 de setembro a 8 de outubro, pelo site da Fundação Vunesp. A segunda etapa será aplicada em 13 e 14 de dezembro, e o resultado final será divulgado em 29 de janeiro de 2027.