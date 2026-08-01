O pico da chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul ocorreu na noite de quinta-feira (30) e madrugada desta sexta (31), e o fenômeno foi registrado no Brasil. A visibilidade estava prejudicada pela Lua cheia.

O projeto de ciência cidadã Exoss registrou fotos e vídeos da chuva de meteoros. O Exoss possui uma rede de monitoramento. O projeto ensina pessoa a monitorar meteoros, o tipo de equipamento que tem que ser comprado, mas de modo acessível - são basicamente câmeras de vigilância modificadas.

O radiante da chuva de meteoros, ou seja, de onde ela vem, é a constelação de Aquário, como o próprio nome já aponta. Aplicativos de celular, como o Star Walk, podem ajudar a localizar a constelação no céu.