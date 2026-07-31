A funcionária de uma farmácia foi baleada pelo ex-marido na manhã desta sexta-feira (31), no Jardim Nair, zona leste de São Paulo.
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Segundo a Polícia Militar, o homem entrou no estabelecimento com galão de combustível e isqueiro e ameaçou atear fogo na vítima. Depois, efetuou vários disparos contra ela, atingindo a região do tórax.
A mulher conseguiu se esconder e pedir socorro. A movimentação de moradores fez o suspeito deixar o local. Imagens de uma câmera de segurança mostram o homem saindo da farmácia e caminhando pela rua com um objeto semelhante a arma.
A vítima foi levada ao Pronto-Socorro Ermelino Matarazzo. O estado de saúde não foi informado.
O suspeito, identificado como Paulo Roberto Vieira Pinheiro, não havia sido localizado até a publicação da reportagem.
Com informações do Metrópoles.