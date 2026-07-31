A funcionária de uma farmácia foi baleada pelo ex-marido na manhã desta sexta-feira (31), no Jardim Nair, zona leste de São Paulo.

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Segundo a Polícia Militar, o homem entrou no estabelecimento com galão de combustível e isqueiro e ameaçou atear fogo na vítima. Depois, efetuou vários disparos contra ela, atingindo a região do tórax.