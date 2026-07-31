02 de agosto de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VÍTIMA TRABALHAVA

Homem com gasolina e isqueiro invade farmácia e atira na ex

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Captura de tela/CCTV via Metrópoles
O homem entrou no estabelecimento com galão de combustível e isqueiro e ameaçou atear fogo na vítima. Depois, efetuou vários disparos contra ela.
O homem entrou no estabelecimento com galão de combustível e isqueiro e ameaçou atear fogo na vítima. Depois, efetuou vários disparos contra ela.

A funcionária de uma farmácia foi baleada pelo ex-marido na manhã desta sexta-feira (31), no Jardim Nair, zona leste de São Paulo.

Leia mais: Homem se aproxima de bike, atira e mata morador de rua; VÍDEO

Segundo a Polícia Militar, o homem entrou no estabelecimento com galão de combustível e isqueiro e ameaçou atear fogo na vítima. Depois, efetuou vários disparos contra ela, atingindo a região do tórax.

A mulher conseguiu se esconder e pedir socorro. A movimentação de moradores fez o suspeito deixar o local. Imagens de uma câmera de segurança mostram o homem saindo da farmácia e caminhando pela rua com um objeto semelhante a arma.

A vítima foi levada ao Pronto-Socorro Ermelino Matarazzo. O estado de saúde não foi informado.

O suspeito, identificado como Paulo Roberto Vieira Pinheiro, não havia sido localizado até a publicação da reportagem. 

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários