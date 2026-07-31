O influenciador Diogo Henrique Calinçani compareceu à Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu (MG) e pediu desculpas às duas garis que denunciaram agressões verbais e físicas nesta semana.

Após prestar depoimento, ele gravou um vídeo reconhecendo o erro, afirmou estar arrependido e disse que permanecerá à disposição da Justiça. Em documento entregue à polícia, também pediu desculpas às vítimas, aos familiares e às pessoas afetadas pelo episódio.

Segundo as trabalhadoras, as agressões aconteceram durante o expediente e tiveram motivação política. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.