01 de agosto de 2026
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LADRÃO 'HONESTO'

Homem furta pizzaria e tenta pagar pizza com dinheiro roubado

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/ Material cedido ao Metrópoles
Após pedir a pizza, o suspeito desistiu da 'compra' e fugiu
Após pedir a pizza, o suspeito desistiu da 'compra' e fugiu

Um homem furtou pertences de funcionários de uma pizzaria em Taguatinga Sul, no Distrito Federal, e depois tentou comprar uma pizza com parte do dinheiro levado do estabelecimento.

Segundo o proprietário, o suspeito entrou na área restrita aos funcionários, pegou documentos, cartões e R$ 80 em dinheiro. Em seguida, voltou ao balcão como cliente e fez um pedido.

O homem desistiu da compra antes de concluir o pagamento, deixou o local de bicicleta e só depois os funcionários perceberam o furto. O caso é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia.

Com informações do Metrópoles.

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