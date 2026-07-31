Um homem furtou pertences de funcionários de uma pizzaria em Taguatinga Sul, no Distrito Federal, e depois tentou comprar uma pizza com parte do dinheiro levado do estabelecimento.

Segundo o proprietário, o suspeito entrou na área restrita aos funcionários, pegou documentos, cartões e R$ 80 em dinheiro. Em seguida, voltou ao balcão como cliente e fez um pedido.

O homem desistiu da compra antes de concluir o pagamento, deixou o local de bicicleta e só depois os funcionários perceberam o furto. O caso é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia.