A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, nesta quinta-feira (30), a advogada Dayana Karol Moreira durante a Operação Replay. Ela é investigada por integrar o núcleo financeiro do Comando Vermelho e por atuar na ocultação de recursos obtidos com o tráfico de drogas.

Segundo a investigação, a advogada movimentava dinheiro via empresas, contas bancárias de terceiros e aquisição de imóveis e veículos. Outros dois investigados, apontados como operadores do esquema, também foram presos.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 32,5 milhões em bens e ativos financeiros. A operação ainda cumpriu mandados de busca e apreensão e autorizou a quebra de sigilo de dispositivos eletrônicos para ampliar as investigações.