Por conta da elevada altitude, o Pico Marumbi registrou valores superiores aos das regiões urbanas. Várias estações meteorológicas registraram rajadas acima de 50 km/h.

Após registra ventos de 145,4 km/h no Pico Marumbi, montanha da Serra do Mar, o Paraná deve continuar tendo vendavais nos próximos dias, conforme a previsão para o fim de semana.

A cidade de General Carneiro registrou uma rajada de 81,4 km/h. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar), outras cidades também registraram ventos superiores a 70 km/h, como: Laranjeiras do Sul, com 75,6 km/h; Cascavel, com 72,7 km/h; e Ubiratã, com 71,6 km/h.

Diversas cidades registraram acúmulos de chuva durante o avanço da frente fria. O cenário favorece a ocorrência de temporais isolados com rajadas de vento, descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo.

O clima foi marcado por instabilidades com chance de pancadas de chuva isoladas nas regiões Oeste e Centro-Sul. Ao longo desta quinta-feira, o sol aparece em todas as regiões, mas chuvas isoladas não estão descartadas.