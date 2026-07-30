Paraná registra ventos de 145 km/h
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Após registra ventos de 145,4 km/h no Pico Marumbi, montanha da Serra do Mar, o Paraná deve continuar tendo vendavais nos próximos dias, conforme a previsão para o fim de semana.
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Por conta da elevada altitude, o Pico Marumbi registrou valores superiores aos das regiões urbanas. Várias estações meteorológicas registraram rajadas acima de 50 km/h.
A cidade de General Carneiro registrou uma rajada de 81,4 km/h. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar), outras cidades também registraram ventos superiores a 70 km/h, como: Laranjeiras do Sul, com 75,6 km/h; Cascavel, com 72,7 km/h; e Ubiratã, com 71,6 km/h.
Diversas cidades registraram acúmulos de chuva durante o avanço da frente fria. O cenário favorece a ocorrência de temporais isolados com rajadas de vento, descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo.
O clima foi marcado por instabilidades com chance de pancadas de chuva isoladas nas regiões Oeste e Centro-Sul. Ao longo desta quinta-feira, o sol aparece em todas as regiões, mas chuvas isoladas não estão descartadas.
Na sexta-feira (31), o clima pode ficar mais estável. Terá maior cobertura de nuvens que devem se concentrar nas regiões Centro Sul, Sudeste, Campos Gerais e Leste com temperaturas mínimas perto dos 10°C. No interior do estado, o sol favorece a elevação das temperaturas durante a tarde.
No sábado (1), o avanço de áreas de instabilidade volta a favorecer a ocorrência de chuva entre as regiões Oeste e Sudoeste durante a noite. As instabilidades vão persistir ao longo da madrugada de domingo, avançando para as regiões centrais e leste do estado.
A chuva avança de forma instável e isolada, diz o Simepar. A previsão também mostra que as chuvas não têm indicativos de sistemas convectivos bem estruturados ou de acumulados significativos. Na segunda-feira (3), há possibilidade de trovoadas com temperaturas elevadas.