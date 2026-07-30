Vítima teve complicação durante exame de rotina, passou por cirurgia de emergência, mas morreu. A morte foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Uma mulher de 41 anos morreu na tarde desta quarta-feira (29) após ter o intestino perfurado durante uma colonoscopia no Hospital Municipal Doutor Alípio Corrêa Netto, em Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo.

Corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e passa por exames. O caso foi registrado como morte suspeita no 62º DP.

Apuração interna foi aberta, informou a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Em nota enviada à reportagem, o órgão lamentou a morte e disse que apura o caso junto ao chefe de endoscopia e cirurgia do hospital.

A colonoscopia é um exame endoscópico realizado com um microtubo, com uma câmera na ponta, que é introduzido pelo ânus. Ele analisa o reto, intestino grosso e a porção final do intestino delgado. Com as imagens, o médico consegue avaliar se há tumores, sangramentos ou outros problemas naquela região.