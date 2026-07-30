Sete estavam em uma escuna que virou em Ubatuba, no litoral norte. Outra pessoa ficou ferida na mesma cidade, após ser atingida por uma árvore que caiu em razão dos fortes ventos.

A forte ventania que atingiu o estado de São Paulo deixou dez pessoas feridas, segundo balanço da Defesa Civil estadual.

Em São Sebastião, na mesma região, outras duas pessoas ficaram feridas em uma embarcação que também virou.

Os ventos, que chegaram a 125 km/h, causaram a morte de pelo menos cinco pessoas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro nessa quarta-feira (29).

No Rio de Janeiro, 415.349 imóveis estão sem energia, sendo 202.769 na capital, segundo dados do painel de monitoramento da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Em Nova Iguaçu, são 71.438 imóveis às escuras. A cidade de Seropédica tem mais de 50% dos imóveis afetados pelo corte de energia.