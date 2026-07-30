Ventania fere 10 em SP; no RJ, mais de 500 mil estão sem energia
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A forte ventania que atingiu o estado de São Paulo deixou dez pessoas feridas, segundo balanço da Defesa Civil estadual.
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Sete estavam em uma escuna que virou em Ubatuba, no litoral norte. Outra pessoa ficou ferida na mesma cidade, após ser atingida por uma árvore que caiu em razão dos fortes ventos.
Em São Sebastião, na mesma região, outras duas pessoas ficaram feridas em uma embarcação que também virou.
Os ventos, que chegaram a 125 km/h, causaram a morte de pelo menos cinco pessoas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro nessa quarta-feira (29).
No Rio de Janeiro, 415.349 imóveis estão sem energia, sendo 202.769 na capital, segundo dados do painel de monitoramento da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Em Nova Iguaçu, são 71.438 imóveis às escuras. A cidade de Seropédica tem mais de 50% dos imóveis afetados pelo corte de energia.
No Paraná, 11.324 imóveis estão sem energia elétrica. Turvo é a cidade mais afetada, com de 30% a 50% dos imóveis sem o fornecimento.
No Rio Grande do Sul são 7.163 endereços sem energia elétrica. A capital Porto Alegre é a cidade mais atingida, com 1.134 imóveis sem o fornecimento.
AEROPORTOS AINDA REGISTRAM CANCELAMENTOS APÓS VENDAVAL
O aeroporto de Congonhas tem três voos cancelados na manhã desta quinta-feira (30) por ajuste de malha aérea, segundo a concessionária Aena. Na quarta-feira (29), houve 32 chegadas e 22 partidas canceladas devido às condições meteorológicas.
"Toda a infraestrutura do Aeroporto de Congonhas está disponível para pousos e decolagens, além de todos os serviços para atendimento aos passageiros", afirmou a concessionária.
A operação segue normal no Aeroporto de Guarulhos, de acordo com a Gru Airport. Ontem, dois voos tiveram de ser alternados.