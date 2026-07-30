A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cocaína escondida em uma escultura de peixe-espada durante a fiscalização de um ônibus interestadual na BR-364, em Rondonópolis (MT). Um homem de 33 anos foi preso em flagrante.

O ônibus fazia o trajeto entre Rio Branco (AC) e Brasília quando foi abordado. Os policiais encontraram uma mochila sem identificação contendo a escultura, seis ampolas de fentanil e bolsas com um líquido que também apresentou resultado positivo para cocaína.

Ao abrir a peça de decoração, os agentes viram um compartimento oculto com pó semelhante ao cloridrato de cocaína. Ao todo, foram apreendidos 188,4 gramas da droga e 438,7 gramas de substância líquida com resultado positivo para cocaína.