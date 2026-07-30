Um menino de três anos morreu após sofrer queimaduras graves provocadas por explosão durante a tentativa de reacender uma churrasqueira com álcool, em Dourados (MS). O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (27), e a morte foi confirmada na terça (28).

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Segundo a Polícia Civil, familiares preparavam um churrasco quando o fogo perdeu intensidade. Ao utilizar álcool para reacender as brasas, a mãe das crianças provocou uma explosão que atingiu as pessoas próximas.