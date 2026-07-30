Um menino de três anos morreu após sofrer queimaduras graves provocadas por explosão durante a tentativa de reacender uma churrasqueira com álcool, em Dourados (MS). O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (27), e a morte foi confirmada na terça (28).
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Segundo a Polícia Civil, familiares preparavam um churrasco quando o fogo perdeu intensidade. Ao utilizar álcool para reacender as brasas, a mãe das crianças provocou uma explosão que atingiu as pessoas próximas.
Além do menino, a irmã dele, de seis anos, sofreu queimaduras graves e foi transferida para a ala especializada em queimados da Santa Casa de Campo Grande. O estado de saúde dela é gravíssimo.
Outras quatro mulheres também ficaram feridas, entre elas a mãe das crianças, de 21 anos, que teve queimaduras graves. As demais vítimas sofreram ferimentos leves.
O menino foi levado ao Hospital Universitário de Dourados com lesão inalatória e sob ventilação mecânica. Na manhã seguinte, sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu.
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo e lesão corporal culposa e investiga as circunstâncias do acidente.
Com informações do Campo Grande News.