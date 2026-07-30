O setor de Serviços foi o principal responsável pela criação de empregos com carteira assinada no Brasil em junho, com saldo de 74.514 vagas, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nessa quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

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No total, o país registrou saldo positivo de 145.161 empregos formais no mês, resultado de 2.220.131 admissões e 2.074.970 desligamentos. O estoque de vínculos com carteira assinada alcançou 48.032.308, alta de 0,30% em relação a maio.