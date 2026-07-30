O setor de Serviços foi o principal responsável pela criação de empregos com carteira assinada no Brasil em junho, com saldo de 74.514 vagas, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nessa quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
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No total, o país registrou saldo positivo de 145.161 empregos formais no mês, resultado de 2.220.131 admissões e 2.074.970 desligamentos. O estoque de vínculos com carteira assinada alcançou 48.032.308, alta de 0,30% em relação a maio.
Depois de Serviços, os maiores saldos vieram da Agropecuária, com 22.898 vagas, do Comércio (19.177), da Construção Civil (14.136) e da Indústria (4.438). Todos os cinco grandes setores fecharam junho com resultado positivo.
A Região Sudeste liderou a geração de empregos, com 70.383 postos. Entre os estados, São Paulo teve o melhor desempenho, com 34.981 vagas, seguido por Minas Gerais (20.805) e Rio de Janeiro (16.856).
O salário médio real de admissão foi de R$ 2.404,34, aumento de R$ 16,90 em relação ao mês anterior.
No acumulado dos últimos 12 meses, o Brasil criou 942.854 empregos formais. Apesar do resultado positivo, o saldo de junho ficou abaixo do registrado no mesmo mês de 2025, quando foram abertas 161.999 vagas.
Com informações da Agência Brasil.