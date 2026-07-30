31 de julho de 2026
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À MODA ANTIGA

Dupla em charrete assalta mulher no interior de SP

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Captura de tela/CCTV
Imagens que circulam em redes sociais mostram os homens chegando com a charrete e cercando a vítima.
Imagens que circulam em redes sociais mostram os homens chegando com a charrete e cercando a vítima.

Uma mulher foi assaltada por dois homens em uma charrete puxada por um cavalo, em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo.

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O caso aconteceu na madrugada de sábado (25), por volta de 4h, na rua Josephina Fregonese Cauvilla, na Vila Jamil.

Imagens que circulam em redes sociais mostram os homens chegando com a charrete e cercando a vítima, que andava na calçada, contra o muro.

A vítima, mulher de 42 anos, relatou que os criminosos levaram a mochila e o celular, fugindo em seguida, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O caso foi registrado como roubo a transeunte na delegacia-sede do município e é investigado pela Polícia Civil.

Ninguém foi identificado ou preso até o momento.

 

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