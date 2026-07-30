O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) condenou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao pagamento de multa de R$ 15 mil por propaganda eleitoral antecipada. A decisão, publicada na terça-feira (28), ainda pode ser contestada por meio de recurso.

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Além da multa, o juiz Ronnie Herbert Barros Soares determinou a retirada do YouTube de um vídeo em que Lula pede votos para Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), candidatas ao Senado por São Paulo nas eleições de 2026.