O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) condenou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao pagamento de multa de R$ 15 mil por propaganda eleitoral antecipada. A decisão, publicada na terça-feira (28), ainda pode ser contestada por meio de recurso.
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Além da multa, o juiz Ronnie Herbert Barros Soares determinou a retirada do YouTube de um vídeo em que Lula pede votos para Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), candidatas ao Senado por São Paulo nas eleições de 2026.
A ação foi apresentada pelo partido Missão e questionou uma declaração feita pelo presidente durante um evento oficial realizado em 19 de maio. Na ocasião, Lula afirmou que o público poderia "dar voto para as duas".
Na decisão, o magistrado entendeu que a expressão configura pedido explícito de voto antes do período permitido pela legislação eleitoral. Segundo o juiz, o uso da frase, mesmo acompanhado da expressão "um dia", mantém o caráter de incentivo ao eleitorado.
O TRE-SP rejeitou, no entanto, o pedido para multar Marina Silva e Simone Tebet. O juiz afirmou que não há provas de que elas tinham conhecimento prévio da declaração ou participaram da elaboração da fala.
Com informações do SBT News.