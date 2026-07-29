31 de julho de 2026
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DECLARADO INOCENTE

Após 27 anos preso, homem é liberto de corredor da morte

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Jamal Barnes for the Innocence Project
Em maio de 2025, um juiz reconheceu que havia evidências claras da inocência de Chris.
Em maio de 2025, um juiz reconheceu que havia evidências claras da inocência de Chris.

Jimmie "Chris" Duncan foi libertado após passar 27 anos no corredor da morte na Louisiana, nos Estados Unidos. A Justiça concluiu que ele foi condenado por um crime que não cometeu e que a acusação se baseou em provas periciais posteriormente desacreditadas.

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Em maio de 2025, um juiz reconheceu que havia evidências claras de sua inocência e também apontou falhas na atuação da defesa durante o julgamento realizado em 1998. Após uma audiência em julho, Duncan obteve liberdade sob fiança enquanto o Estado recorre da decisão que anulou a condenação.

O caso envolvia a morte de Haley Oliveaux, de 23 meses, em 1993. Duncan sempre afirmou que a menina se afogou acidentalmente durante o banho, após sofrer problemas de saúde e lesões na cabeça nas semanas anteriores.

A condenação teve como principal base supostas marcas de mordida identificadas por dois peritos. Segundo a defesa, um vídeo revelou que um dos especialistas pressionou um molde dos dentes de Duncan contra o corpo da criança, criando as marcas que depois foram apresentadas como prova no julgamento.

Outros peritos também contestaram a autópsia, classificando suas conclusões como incompatíveis com os padrões científicos. Além disso, a defesa apresentou evidências de que um detento que afirmou ter recebido uma confissão de Duncan buscava benefícios judiciais em troca do depoimento, informação que não foi apresentada ao júri.

A decisão que reconheceu a inocência do condenado está sob análise da Suprema Corte da Louisiana, que deve julgar o caso em 2026.

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