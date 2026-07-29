Jimmie "Chris" Duncan foi libertado após passar 27 anos no corredor da morte na Louisiana, nos Estados Unidos. A Justiça concluiu que ele foi condenado por um crime que não cometeu e que a acusação se baseou em provas periciais posteriormente desacreditadas.

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Em maio de 2025, um juiz reconheceu que havia evidências claras de sua inocência e também apontou falhas na atuação da defesa durante o julgamento realizado em 1998. Após uma audiência em julho, Duncan obteve liberdade sob fiança enquanto o Estado recorre da decisão que anulou a condenação.