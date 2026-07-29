O Ministério Público de Minas Gerais denunciou um servidor da Prefeitura de Senhora dos Remédios por exigir R$ 500 de familiares para realizar sepultamento num cemitério público.

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De acordo com a investigação, o funcionário, que ocupa o cargo de zelador de cemitério, pediu o pagamento durante os preparativos para o enterro de um morador. A família fez a transferência via Pix por acreditar que se tratava de uma taxa oficial, mas o município informou que não cobra esse tipo de valor.