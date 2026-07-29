O Ministério Público de Minas Gerais denunciou um servidor da Prefeitura de Senhora dos Remédios por exigir R$ 500 de familiares para realizar sepultamento num cemitério público.
Leia mais: Médico desaparecido é encontrado morto em túmulo remexido
De acordo com a investigação, o funcionário, que ocupa o cargo de zelador de cemitério, pediu o pagamento durante os preparativos para o enterro de um morador. A família fez a transferência via Pix por acreditar que se tratava de uma taxa oficial, mas o município informou que não cobra esse tipo de valor.
O servidor foi denunciado por corrupção passiva. O Ministério Público também pediu o afastamento cautelar do cargo e ajuizou ação por improbidade administrativa.
Na esfera cível, o órgão requer a devolução dos R$ 500, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa, proibição de contratar com o poder público e indenização por danos morais à família.
Com informações do Metrópoles.
Comentários
1 Comentários
-
Sebastião 2 dias atrásQuando o valor o dinheiro da corrupção é de apenas 500 reais e o funcionário público é um simples coveiro a justiça é célere e implacável. Mas.....quando a corrupção é de 161 milhões extorquido de um gangster banqueiro, de rachadinhas milionárias e compra de mansão milionária de banco envolvido com crimes de corrupção, ai tem sempre um André Mendonça e um Kassio Marques pra por panos quentes, né. Resumo da opera, quer ficar rico roubando?, então roube muito, roube muoto milhões que dá certo, roubar galinhas só dá cadeia.