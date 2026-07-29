Um homem de 42 anos foi preso após se apresentar voluntariamente no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Governador Valadares, em Minas Gerais, informando que havia um mandado de prisão aberto contra ele.

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Segundo a Polícia Militar, a Polícia Penal acionou os militares depois que o homem compareceu espontaneamente à unidade prisional. Após consulta aos sistemas oficiais, foi confirmada a existência do mandado, expedido pela Vara de Execuções Criminais da comarca, com validade até 24 de julho de 2038.