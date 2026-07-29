Um homem de 42 anos foi preso após se apresentar voluntariamente no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Governador Valadares, em Minas Gerais, informando que havia um mandado de prisão aberto contra ele.
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Segundo a Polícia Militar, a Polícia Penal acionou os militares depois que o homem compareceu espontaneamente à unidade prisional. Após consulta aos sistemas oficiais, foi confirmada a existência do mandado, expedido pela Vara de Execuções Criminais da comarca, com validade até 24 de julho de 2038.
A ordem judicial é referente a condenações por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e por lesão corporal. As penas somadas totalizam cinco anos, nove meses e quatro dias de prisão.
Após os procedimentos na Delegacia de Polícia Civil, o homem foi encaminhado ao sistema prisional para cumprimento da pena.
Com informações do Metrópoles.