30 de julho de 2026
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MILAGRE

Engavetamento: VEJA quando motorista sai ileso de carro destruído

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Captura de tela/Instagram
Imagens registradas após a colisão mostram o motorista deixando o veículo, que ficou completamente destruído.
Imagens registradas após a colisão mostram o motorista deixando o veículo, que ficou completamente destruído.

Um motorista escapou sem ferimentos graves do engavetamento envolvendo duas carretas e um carro na manhã desta terça-feira (28), na Rodovia Fernão Dias, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O acidente aconteceu às 9h30, no km 497 da rodovia, no sentido São Paulo. Imagens registradas após a colisão mostram o motorista deixando o veículo, que ficou completamente destruído.

Segundo a concessionária responsável pelo trecho, três pessoas se envolveram na ocorrência e nenhuma precisou de atendimento hospitalar.

Durante o atendimento, a faixa da esquerda permaneceu interditada, causando lentidão no trânsito no sentido São Paulo.

Com informações do g1 Minas.

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