Um motorista escapou sem ferimentos graves do engavetamento envolvendo duas carretas e um carro na manhã desta terça-feira (28), na Rodovia Fernão Dias, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O acidente aconteceu às 9h30, no km 497 da rodovia, no sentido São Paulo. Imagens registradas após a colisão mostram o motorista deixando o veículo, que ficou completamente destruído.