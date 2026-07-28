Um motorista escapou sem ferimentos graves do engavetamento envolvendo duas carretas e um carro na manhã desta terça-feira (28), na Rodovia Fernão Dias, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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O acidente aconteceu às 9h30, no km 497 da rodovia, no sentido São Paulo. Imagens registradas após a colisão mostram o motorista deixando o veículo, que ficou completamente destruído.
Segundo a concessionária responsável pelo trecho, três pessoas se envolveram na ocorrência e nenhuma precisou de atendimento hospitalar.
Durante o atendimento, a faixa da esquerda permaneceu interditada, causando lentidão no trânsito no sentido São Paulo.
Com informações do g1 Minas.
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