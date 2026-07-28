Segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação é de feminicídio seguido de suicídio. A suspeita é de que o homem tenha matado a esposa a facadas e, em seguida, se matado.

Um casal foi encontrado morto dentro de casa no início da tarde dessa segunda-feira (27), na Vila Bandeirante, em Campo Grande (MS). As vítimas foram identificadas como Joel Escócia Carvalho, de 59 anos, e Terezinha Nantes de Arruda, de 54.

Os corpos foram encontrados pelo filho mais velho do casal, que costumava almoçar diariamente com os pais. Ele acionou o Corpo de Bombeiros, mas os dois já estavam mortos quando as equipes chegaram.

A Polícia Militar isolou o imóvel para o trabalho da perícia. Conforme a delegada responsável pelo caso, familiares informaram que Terezinha havia manifestado o desejo de se separar, decisão que não era aceita pelo marido. A investigação também apura mensagens enviadas pelo homem ao filho antes do crime, com conteúdo interpretado como despedida, sem citar diretamente o fato.

Ainda de acordo com familiares, o casal estava junto havia cerca de 30 anos e não possuía histórico de violência doméstica.