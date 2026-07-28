Um entregador cadeirante de 19 anos denunciou ter sido agredido e ameaçado por um idoso durante discussão em um ponto de ônibus de São José, na Grande Florianópolis (SC). O caso aconteceu no sábado (25) e ganhou repercussão após o jovem publicar relato nas redes sociais.

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Samuel Soares Araújo contou que reforçava a cola de um cartaz que divulgava seu aplicativo de delivery quando foi abordado pelo homem, que afirmou que a fixação do material era proibida. O entregador disse que o idoso arrancou a cola de sua mão, fez ameaças e desferiu um soco após perceber que era filmado.