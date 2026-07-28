29 de julho de 2026
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Entregador cadeirante apanha de idoso por causa de cartaz; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Captura de tela/@samuka.soaress/Instagram
O caso ganhou repercussão após o jovem publicar relato nas redes sociais.
O caso ganhou repercussão após o jovem publicar relato nas redes sociais.

Um entregador cadeirante de 19 anos denunciou ter sido agredido e ameaçado por um idoso durante discussão em um ponto de ônibus de São José, na Grande Florianópolis (SC). O caso aconteceu no sábado (25) e ganhou repercussão após o jovem publicar relato nas redes sociais.

Leia também: Motorista bêbado atropela e mata gari de 19 anos; VÍDEO

Samuel Soares Araújo contou que reforçava a cola de um cartaz que divulgava seu aplicativo de delivery quando foi abordado pelo homem, que afirmou que a fixação do material era proibida. O entregador disse que o idoso arrancou a cola de sua mão, fez ameaças e desferiu um soco após perceber que era filmado.

Após a confusão, Samuel acionou a Polícia Militar e registrou boletim de ocorrência. A corporação informou que o caso foi registrado como vias de fato, classificação usada para agressões sem lesão corporal.

A legislação municipal de São José proíbe a fixação de cartazes, banners e outros materiais em pontos de ônibus, postes e árvores, salvo em situações autorizadas pelo poder público para campanhas de interesse coletivo ou eventos promovidos pelo município.

Com informações do NSC Total.

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