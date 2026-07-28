Bilhete no bolso de homem morto leva PM a corpo de menina
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Uma adolescente de 14 anos foi encontrada morta em uma casa em Palhoça (SC), no domingo (26). A Polícia Militar chegou ao local após encontrar um papel com o endereço do imóvel no bolso de um homem que morreu atropelado na BR-101.
O caso é investigado como feminicídio. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito, conduzido pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI), para apurar as circunstâncias do crime.
O homem apontado preliminarmente como suspeito morreu após ser atropelado na BR-101. Segundo a Polícia Civil, os agentes encontraram um papel com o endereço da residência no bolso dele, o que levou à localização do corpo da adolescente. A Polícia Civil também investiga a informação de que a adolescente mantinha um relacionamento amoroso com o homem.
A vítima foi encontrada por volta das 11h, no bairro Caminho Novo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o homem empurrava uma bicicleta quando foi atingido por um veículo.