Uma menina de nove anos morreu após cair de um prédio no fim da noite de domingo (26), na Cidade Ocian, em Praia Grande, no litoral paulista.

Criança caiu do 8º andar de prédio. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas constataram a morte ainda no local.

Familiares relataram que a menina se lançou do corredor de circulação que dá acesso aos apartamentos. De acordo com o boletim de ocorrência, a altura da queda foi de aproximadamente 30 metros. Polícia ainda investiga a morte.