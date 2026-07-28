Um policial militar foi preso suspeito de tentar matar quatro pessoas durante briga em uma festa em Pastos Bons, no Maranhão.

Crime foi cometido na madrugada deste sábado (25), durante uma festa em um lava-jato ligada ao festejo de São Bento. O policial estava de folga e se envolveu em uma briga com outro homem, registrada em vídeo por uma pessoa que participava do evento.

Imagens mostram pessoas tentando separar os envolvidos na confusão. Depois, o policial saca uma arma e atira em direção ao grupo, atingindo quatro pessoas.