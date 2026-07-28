PM de folga é preso por tentar matar 4 pessoas em festa; VÍDEO
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Um policial militar foi preso suspeito de tentar matar quatro pessoas durante briga em uma festa em Pastos Bons, no Maranhão.
Crime foi cometido na madrugada deste sábado (25), durante uma festa em um lava-jato ligada ao festejo de São Bento. O policial estava de folga e se envolveu em uma briga com outro homem, registrada em vídeo por uma pessoa que participava do evento.
Imagens mostram pessoas tentando separar os envolvidos na confusão. Depois, o policial saca uma arma e atira em direção ao grupo, atingindo quatro pessoas.
Polícia Civil do Maranhão afirma que as investigações iniciais indicam que o agente deu vários tiros após a confusão. A 12ª Delegacia Regional de São João dos Patos ouviu testemunhas, reuniu documentos médicos das vítimas e preservou imagens de câmeras de segurança.
Justiça autorizou a prisão preventiva do suspeito ainda no sábado, a pedido da Polícia Civil. Policiais o prenderam em Imperatriz, em uma operação das delegacias regionais de São João dos Patos e de Imperatriz.
Agente foi levado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua a apurar a dinâmica do caso, as circunstâncias dos disparos e as responsabilidades dos envolvidos.
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