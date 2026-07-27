28 de julho de 2026
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HISTÓRICO VIOLENTO

Enteado mata padrasto com 'mata-leão' ao defender a mãe

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/sejusp.ms.gov.br
O jovem foi preso em flagrante.
O jovem foi preso em flagrante.

Um homem de 48 anos morreu após ser imobilizado com o golpe conhecido como "mata-leão" pelo enteado, de 24 anos, na noite de sábado (25), em Rio Verde de Mato Grosso (MS). O jovem foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, os agentes encontraram o suspeito mantendo a vítima imobilizada. O Samu foi acionado, mas constatou a morte no local.

O enteado afirmou que interveio para defender a mãe após o padrasto iniciar uma discussão e ameaçar agredi-la. Familiares relataram que havia histórico de violência e que a mulher tinha medida protetiva contra o homem que foi morto.

O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado.

Com informações do Campo Grande News.

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