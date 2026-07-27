Um homem de 48 anos morreu após ser imobilizado com o golpe conhecido como "mata-leão" pelo enteado, de 24 anos, na noite de sábado (25), em Rio Verde de Mato Grosso (MS). O jovem foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, os agentes encontraram o suspeito mantendo a vítima imobilizada. O Samu foi acionado, mas constatou a morte no local.

O enteado afirmou que interveio para defender a mãe após o padrasto iniciar uma discussão e ameaçar agredi-la. Familiares relataram que havia histórico de violência e que a mulher tinha medida protetiva contra o homem que foi morto.