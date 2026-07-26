A influenciadora Sara Gilson, de 43 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido, Jeremiah Duffey, na última quinta-feira (23), em Owasso, no estado de Oklahoma (EUA). Segundo a polícia, o caso é tratado como provável homicídio seguido de suicídio.

Pouco mais de um mês antes do crime, Sara havia obtido medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro, após ser informada de que ele era investigado por suspeita de abuso sexual contra uma menor de idade. Dias deapois, ela publicou um vídeo no TikTok, onde tinha mais de 30 mil seguidores, acusando o homem de pedofilia.

A investigação aponta que Duffey era treinador de uma equipe de basquete infantil e foi denunciado por tocar inadequadamente uma adolescente durante evento escolar. A polícia informou que havia relatos de condutas semelhantes envolvendo essa mesma vítima em diferentes estados.