Em apenas 24 horas após a decretação de estado de emergência na sexta-feira (24), Ribeirão Preto (SP) registrou 319 raios durante o temporal que atingiu a cidade. A intensa atividade elétrica acompanhou a tempestade que provocou quedas de árvores, destelhamentos, alagamentos, interrupções no fornecimento de energia e deixou uma pessoa morta.

A cidade ainda tinha, na manhã deste domingo (26), 6.232 unidades consumidoras sem fornecimento de energia elétrica, segundo balanço da CPFL Paulista -- dois dias depois do temporal com ventos de até 70 km/h que atingiu a cidade na sexta-feira (24) e matou uma pessoa. O prefeito Ricardo Silva (PSD) afirmou em coletiva de imprensa que 10 mil imóveis continuam sem energia, o equivalente a 3% do município.

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