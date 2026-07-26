Um menino de 11 anos transformou a limpeza de lixeiras em negócio de sucesso na região de York, em Ontário, no Canadá. Ashton Meyer começou a oferecer o serviço de porta em porta em maio para ganhar uma renda extra e, em poucos meses, conquistou mais de 100 mil seguidores nas redes sociais.

A ideia surgiu com incentivo do pai, Jonathan Meyer, que viu na atividade um jeito de o filho desenvolver confiança, aprender sobre trabalho e lidar com clientes.

No início, Ashton confessou que tinha medo da rejeição e chegou a chorar ao receber a primeira resposta negativa. Hoje, atende entre 30 e 40 clientes e dedica parte da semana para divulgar o serviço e outra parte para realizar a limpeza das lixeiras.