Um menino de 11 anos transformou a limpeza de lixeiras em negócio de sucesso na região de York, em Ontário, no Canadá. Ashton Meyer começou a oferecer o serviço de porta em porta em maio para ganhar uma renda extra e, em poucos meses, conquistou mais de 100 mil seguidores nas redes sociais.
A ideia surgiu com incentivo do pai, Jonathan Meyer, que viu na atividade um jeito de o filho desenvolver confiança, aprender sobre trabalho e lidar com clientes.
No início, Ashton confessou que tinha medo da rejeição e chegou a chorar ao receber a primeira resposta negativa. Hoje, atende entre 30 e 40 clientes e dedica parte da semana para divulgar o serviço e outra parte para realizar a limpeza das lixeiras.
O crescimento do negócio também atraiu doações de apoiadores, permitindo que o garoto ofereça atendimento gratuito a idosos e pessoas com deficiência. A repercussão ainda gerou pedidos por produtos personalizados da marca criada por ele.
Ashton planeja ampliar a empresa ao longo do ano, oferecendo serviços sazonais, como recolhimento de folhas, remoção de neve, limpeza de jardins e corte de grama.
Segundo o pai, a experiência tem ajudado o filho a desenvolver habilidades que serão importantes para a vida pessoal e profissional.
Com informações da People.