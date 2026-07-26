A história da vida na Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, e os humanos modernos viveram em apenas uma pequena fração desse período, nos últimos 300 mil anos. No entanto, diferentemente das outras espécies que habitam ou já habitaram este planeta, a nossa é a única que está pavimentando o próprio caminho rumo à extinção, na avaliação do paleontólogo Michael J. Benton.

Benton, professor da Universidade de Bristol (Reino Unido), é autor do livro "Extinções: Como a Vida Resiste, se Adapta e Evolui" (Edições Sesc), recém-publicado no Brasil.

Em pouco mais de 300 páginas, o britânico desafia a lógica do leitor: as extinções em massa representam destruição, mas também abriram caminho para o surgimento de espécies por meio da evolução, moldando a biodiversidade.