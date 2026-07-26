28 de julho de 2026
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ACIDENTE

Choque elétrico em trailer de lanche mata menino de 12 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/cbm.df
A vítima foi encontrada em parada cardiorrespiratória, recebeu atendimento dos socorristas e foi levada ao Hospital Regional do Paranoá, onde morreu.
A vítima foi encontrada em parada cardiorrespiratória, recebeu atendimento dos socorristas e foi levada ao Hospital Regional do Paranoá, onde morreu.

Um menino de 12 anos morreu após sofrer descarga elétrica ao encostar em um trailer no Condomínio Del Lago, no Itapoã, no Distrito Federal. O caso aconteceu na sexta-feira (24).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente tentava pegar a bola que havia parado sob o veículo quando sofreu o choque. No local, havia uma extensão que ligava uma tomada da residência ao trailer.

A vítima foi encontrada em parada cardiorrespiratória, recebeu atendimento dos socorristas e foi levada ao Hospital Regional do Paranoá, onde morreu.

Em depoimento, o dono do trailer informou que não presenciou o acidente e que desconhecia a causa do acidente. Ele declarou ainda que o veículo não estava energizado no momento, pois a extensão que o alimentava estava desconectada.

A 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, investiga o caso. A perícia foi acionada e imagens de câmeras de segurança da região também serão analisadas.

Com informações do Metrópoles.

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