Um menino de 12 anos morreu após sofrer descarga elétrica ao encostar em um trailer no Condomínio Del Lago, no Itapoã, no Distrito Federal. O caso aconteceu na sexta-feira (24).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente tentava pegar a bola que havia parado sob o veículo quando sofreu o choque. No local, havia uma extensão que ligava uma tomada da residência ao trailer.

A vítima foi encontrada em parada cardiorrespiratória, recebeu atendimento dos socorristas e foi levada ao Hospital Regional do Paranoá, onde morreu.