Um menino de 12 anos morreu após sofrer descarga elétrica ao encostar em um trailer no Condomínio Del Lago, no Itapoã, no Distrito Federal. O caso aconteceu na sexta-feira (24).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente tentava pegar a bola que havia parado sob o veículo quando sofreu o choque. No local, havia uma extensão que ligava uma tomada da residência ao trailer.
A vítima foi encontrada em parada cardiorrespiratória, recebeu atendimento dos socorristas e foi levada ao Hospital Regional do Paranoá, onde morreu.
Em depoimento, o dono do trailer informou que não presenciou o acidente e que desconhecia a causa do acidente. Ele declarou ainda que o veículo não estava energizado no momento, pois a extensão que o alimentava estava desconectada.
A 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, investiga o caso. A perícia foi acionada e imagens de câmeras de segurança da região também serão analisadas.
Com informações do Metrópoles.