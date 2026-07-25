Um trabalhador morreu e outros cinco ficaram feridos neste sábado (25) após o desabamento de uma estrutura metálica numa obra particular na avenida Lineu de Paula Machado, próximo ao bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Um dos feridos teve traumatismo craniano.

No local está prevista a construção de um prédio. Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram atingidas pela estrutura metálica que tentavam erguer.

Equipes de resgate ainda tentaram reanimar o homem que morreu, mas ele sofreu parada cardiorrespiratória ainda no local e não resistiu.