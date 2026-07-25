Desabamento em construção de luxo mata trabalhador e fere 5
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Um trabalhador morreu e outros cinco ficaram feridos neste sábado (25) após o desabamento de uma estrutura metálica numa obra particular na avenida Lineu de Paula Machado, próximo ao bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Um dos feridos teve traumatismo craniano.
No local está prevista a construção de um prédio. Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram atingidas pela estrutura metálica que tentavam erguer.
Equipes de resgate ainda tentaram reanimar o homem que morreu, mas ele sofreu parada cardiorrespiratória ainda no local e não resistiu.
O helicóptero Águia, da PM, foi acionado para apoiar o atendimento e pousou em uma área próxima ao local do desabamento para socorrer as vítimas. A Defesa Civil e os bombeiros também foram mobilizados.
As causas do desabamento ainda serão investigadas. O capitão da PM de São Paulo Jaelson Nobre disse à TV Globo que a estrutura seria a base do edifício e desabou.
Segundo ele, funcionários trabalhavam embaixo da estrutura no momento da queda, entre os quais o que morreu, que era soldador. O capitão disse ainda que os demais sofreram ferimentos graves.