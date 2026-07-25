A pré-campanha do ex-ministro Fernando Haddad (PT) ao Governo de São Paulo tem como focos temáticos a educação, a privatização da Sabesp, mas, sobretudo, a segurança pública, com atenção especial conferida ao interior do estado.

Além da capital e do ABC paulista, o petista fez um giro no último mês pelas regiões de Campinas e do noroeste do estado, com compromissos em Jales, Fernandópolis, Votuporanga, Catanduva e São José do Rio Preto. Também falou a podcasts e veículos de imprensa.

Neste sábado (25), Haddad é oficializado candidato a governador pelo partido em Campinas. Como mostrou a Folha, esta será a primeira vez que o PT promove uma convenção para cargo majoritário no interior paulista, em um aceno da pré-campanha à região.