27 de julho de 2026
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MOTORISTA NÃO AJUDOU

Cama box cai de caminhão e acerta mulher em cheio; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Captura de tela
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a pedestre é atingida.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a pedestre é atingida.

Uma mulher foi ferida pela cama box que se desprendeu da carroceria de um caminhão na Avenida Nações Unidas, no Centro de Parintins (AM), na sexta-feira (24).

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Rosana Lima de Souza caminhava ao lado do neto após sair para comprar pão. A criança conseguiu desviar do colchão, mas a mulher foi atingida.

Rosana sofreu escoriações e foi levada por um motociclista a uma unidade de saúde. Ela relatou dores e dificuldade para caminhar após o acidente.

Segundo testemunhas, o motorista parou apenas para recolher o colchão e outros móveis que caíram da carroceria, sem prestar socorro à vítima.

O caso foi registrado na Delegacia Interativa de Polícia de Parintins. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, busca identificar o motorista e apura a causa do desprendimento da carga. A Empresa Municipal de Trânsito e Transportes (EMTT) ainda não se manifestou.

Com informações do g1.

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