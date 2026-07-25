Uma mulher foi ferida pela cama box que se desprendeu da carroceria de um caminhão na Avenida Nações Unidas, no Centro de Parintins (AM), na sexta-feira (24).
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Rosana Lima de Souza caminhava ao lado do neto após sair para comprar pão. A criança conseguiu desviar do colchão, mas a mulher foi atingida.
Rosana sofreu escoriações e foi levada por um motociclista a uma unidade de saúde. Ela relatou dores e dificuldade para caminhar após o acidente.
Segundo testemunhas, o motorista parou apenas para recolher o colchão e outros móveis que caíram da carroceria, sem prestar socorro à vítima.
O caso foi registrado na Delegacia Interativa de Polícia de Parintins. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, busca identificar o motorista e apura a causa do desprendimento da carga. A Empresa Municipal de Trânsito e Transportes (EMTT) ainda não se manifestou.
Com informações do g1.