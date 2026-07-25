Uma mulher foi ferida pela cama box que se desprendeu da carroceria de um caminhão na Avenida Nações Unidas, no Centro de Parintins (AM), na sexta-feira (24).

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Rosana Lima de Souza caminhava ao lado do neto após sair para comprar pão. A criança conseguiu desviar do colchão, mas a mulher foi atingida.

Rosana sofreu escoriações e foi levada por um motociclista a uma unidade de saúde. Ela relatou dores e dificuldade para caminhar após o acidente.