A estudante de psicologia Eduarda Henkemeier conseguiu voltar para uma balada após quebrar um dente graças à ajuda de uma amiga dentista, que abriu o consultório durante a madrugada para atendê-la em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Eduarda quebrou o dente às 1h30 do dia 24 de junho. Ela estava em uma balada quando bateu a cabeça em um espelho do banheiro. O impacto fez com que parte do dente se soltasse.

A estudante entrou em desespero e procurou uma solução imediata. Como sabia que a amiga Amanda Stroparo estava acordada e reunida com outras amigas, Eduarda tirou uma foto do dente e começou a ligar para ela. A dentista aceitou ajudar na mesma hora.