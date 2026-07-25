Jovem quebra dente na balada, cola e volta para a festa; VÍDEO
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A estudante de psicologia Eduarda Henkemeier conseguiu voltar para uma balada após quebrar um dente graças à ajuda de uma amiga dentista, que abriu o consultório durante a madrugada para atendê-la em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Eduarda quebrou o dente às 1h30 do dia 24 de junho. Ela estava em uma balada quando bateu a cabeça em um espelho do banheiro. O impacto fez com que parte do dente se soltasse.
A estudante entrou em desespero e procurou uma solução imediata. Como sabia que a amiga Amanda Stroparo estava acordada e reunida com outras amigas, Eduarda tirou uma foto do dente e começou a ligar para ela. A dentista aceitou ajudar na mesma hora.
O fragmento foi colocado em soro fisiológico. Segundo Eduarda, a mãe dela pesquisou o que deveria ser feito e guardou o pedaço do dente no líquido até o atendimento.
As duas foram juntas ao consultório. Amanda pediu para que a amiga fosse buscá-la, abriu o local onde trabalhava durante a madrugada e realizou o procedimento.
Depois do atendimento, Eduarda voltou para a balada. Ela sentiu dores leves durante a primeira semana por causa da pancada, mas afirma que o dente está normal atualmente.
Eduarda Henkemeier e Amanda Stroparo são amigas há cinco anos. Na noite do acidente, a dentista estava reunida com a irmã e outra amiga para acompanhar um jogo do Brasil.
Ao receber a foto, Amanda e as pessoas que estavam com ela ficaram assustadas. Mesmo recém-formada e sem nunca ter realizado aquele procedimento em um paciente, ela decidiu ajudar. "Ela nunca tinha atendido um caso assim. Só tinha estudado sobre esse tipo de situação. Mesmo assim, fez tudo perfeitamente", contou Eduarda.
A jovem buscou Amanda e as duas seguiram até o consultório. Lá, a dentista recolocou o fragmento que havia se soltado com a pancada.
Após deixar o consultório naquela madrugada, Eduarda decidiu retomar a programação da noite. "A Amanda colou o meu dente naquela mesma noite. Depois, voltei para a balada e continuei curtindo."