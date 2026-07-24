Os homicídios totais cometidos contra mulheres registraram queda de 5,5% em 2025, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (23) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A redução se dá no cenário em que os feminicídios (mortes de mulheres motivadas por questões de gênero) chegaram ao maior patamar da série ao crescer 4%.

Leia também: Saiba quais os 10 estados mais violentos do Brasil

No ano passado, o país registrou 3.539 homicídios de mulheres, ante 3.728 em 2024. Ao mesmo tempo, os feminicídios passaram de 1.504 para 1.571 vítimas.