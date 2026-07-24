Casos de violência motivados pelo descarte de fezes de cães em lixeiras de calçada deixaram duas mulheres feridas em Minas Gerais e em São Paulo.

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Em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma mulher de 25 anos foi agredida por uma vizinha de 23 anos, que é policial penal. O caso aconteceu na tarde do dia 13, e teve as imagens divulgadas nesta quinta-feira (23).