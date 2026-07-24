Casos de violência motivados pelo descarte de fezes de cães em lixeiras de calçada deixaram duas mulheres feridas em Minas Gerais e em São Paulo.
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Em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma mulher de 25 anos foi agredida por uma vizinha de 23 anos, que é policial penal. O caso aconteceu na tarde do dia 13, e teve as imagens divulgadas nesta quinta-feira (23).
A vítima caminhava com seus cachorros quando a vizinha saiu da garagem, jogou a sacola com os excrementos contra ela, atirou uma substância nos olhos da jovem — suspeita de ser spray de pimenta — e deu vários socos em seu rosto.
A vítima teve três fraturas no nariz, precisa passar por cirurgia e realizou exame de corpo de delito. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o crime de lesão corporal.
A defesa da policial afirmou que a tutora colocava sacos abertos com fezes na porta das casas com frequência e que houve tentativa de diálogo anterior.
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) declarou que não compactua com a ação, mas ressaltou que a servidora estava fora do expediente e que o spray não faz parte do material institucional.
Caso em São Paulo
Em São Paulo, na Zona Norte da capital, Tabata Marques foi agredida por dois homens após colocar as fezes de seu cão numa lixeira. Um morador de um condomínio arremessou o saco com os resíduos de volta para a mulher, que devolveu. Em seguida, outro homem se juntou à discussão e os dois atacaram a vítima com socos, ferindo seu rosto e quebrando parte de um dente.
Os moradores alegaram que o local tem placas que proíbem o descarte de lixo por ser área privada do condomínio, enquanto a vítima relatou que não percebeu os avisos.
Com informações do g1 e do R7.