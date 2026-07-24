Jovem que sumiu ao trocar viagem de ônibus por carro é encontrada
| Tempo de leitura: 2 min
A estudante Mayara Kemmer Klaus, 18, que estava desaparecida após trocar uma viagem de ônibus por carro entre Joinville (SC) e Londrina (PR), foi encontrada após quase três dias de buscas.
Relembre o caso: Estudante desaparece após trocar viagem de ônibus por carro
Mayara foi encontrada no final da tarde dessa quarta (22), em Ponta Grossa (PR), a 271 km de Londrina. A informação foi confirmada ao UOL pela Polícia Militar de Santa Catarina, que auxiliava nas buscas pela jovem.
Estudante estava dentro do próprio carro, um Nissan Kicks na cor azul. O veículo foi reconhecido por agentes da Polícia Militar do Paraná, que fizeram a abordagem e identificaram Mayara como a jovem que estava desaparecida.
Polícia afirmou que Mayara estava desacompanhada e "íntegra", sem nenhum ferimento. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local e depois levada à Unidade de Pronto Atendimento da cidade, onde recebeu atendimento.
Família foi acionada e buscou a jovem em Ponta Grossa. Ao UOL, o pai de Mayara, Werner Klaus, informou que a filha vivenciou momentos de dificuldades, "saiu fora de si" e passou cerca de três dias circulando dentro do carro por cidades de Santa Catarina e do Paraná, até ser localizada.
Werner também agradeceu o trabalho da polícia e disse que Mayara receberá acompanhamento médico em Londrina, ao lado da família. "Ela saiu do ar, mas está voltando, graças a Deus. Agora vamos iniciar um acompanhamento médico para ela se restaurar", disse ele.
Mayara é natural de Londrina, mas mora atualmente em Joinville (SC). Ela mudou de cidade para estudar na Universidade Federal de Santa Catarina e havia combinado com os pais de retornar à cidade paranaense durante o período de férias. Entretanto, a jovem não chegou ao destino no dia combinado, o que causou preocupação na família, que acionou a polícia.
Estudante saiu do apartamento onde mora em Joinville na noite do domingo (19). Ela deveria desembarcar na rodoviária de Londrina na manhã da segunda-feira (20), o que não aconteceu.
Pais procuraram a rodoviária e foram informados que Mayara não embarcou no ônibus para a viagem entre as cidades. Preocupados, os pais registraram boletim de ocorrência. Polícia informou que a universitária desistiu da viagem de ônibus e decidiu ir de carro, mas não avisou sobre a mudança.
Durante as buscas, a PM constatou que o carro de Mayara "realizou um trajeto atípico por estradas secundárias". De acordo com a polícia, o veículo passou por Campo Alegre, em Santa Catarina, na manhã da segunda-feira, antes de seguir para o Paraná.
Veículo da jovem chegou a passar por um radar na cidade de Lapa, no Paraná, ainda na segunda. No final da tarde de ontem, ela foi localizada em Ponta Grossa, distante 108 km de Lapa.