A estudante Mayara Kemmer Klaus, 18, que estava desaparecida após trocar uma viagem de ônibus por carro entre Joinville (SC) e Londrina (PR), foi encontrada após quase três dias de buscas.

Relembre o caso: Estudante desaparece após trocar viagem de ônibus por carro

Mayara foi encontrada no final da tarde dessa quarta (22), em Ponta Grossa (PR), a 271 km de Londrina. A informação foi confirmada ao UOL pela Polícia Militar de Santa Catarina, que auxiliava nas buscas pela jovem.