Um rapaz chamou atenção nas redes sociais ao aparecer fazendo caretas e imitando gestos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o comício realizado na quarta-feira (22), em Marietta, no estado da Geórgia.

Posicionado atrás do presidente e ao lado de um amigo, o rapaz fez expressões e brincadeiras associadas a Trump em diversos momentos da transmissão ao vivo do evento, que teve mais de uma hora de duração. As imagens repercutiram principalmente na rede social X.

Os vídeos publicados nos perfis oficiais da Casa Branca, no entanto, não mostram as cenas em que o jovem aparece fazendo as caretas.