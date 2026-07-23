Colegas de trabalho estranharam a ausência do jornalista na emissora e tentaram contato por telefone, sem sucesso. Diante da falta de resposta, uma equipe foi até o imóvel e encontrou Caíque caído no chão. O Samu foi acionado e a Polícia Civil confirmou a morte.

O jornalista Caíque Verli, repórter da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, morreu nesta quinta-feira (23), aos 33 anos. Seu corpo foi encontrado no apartamento em que morava sozinho, em Vitória.

Segundo a polícia, as primeiras diligências e a análise das imagens de câmeras de segurança indicam que o caso está relacionado a questões de saúde, sem indícios de outras causas. A confirmação depende dos exames periciais do Instituto Médico-Legal (IML).

Caíque tinha histórico de crises convulsivas e fazia tratamento para controlá-las. Amigos relataram que ele não apresentava crises havia pelo menos seis meses.

Natural de Carangola (MG), o jornalista era formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Ingressou na Rede Gazeta em 2017, após participar do curso de residência da empresa, e também atuou no portal A Gazeta e na rádio CBN Vitória.