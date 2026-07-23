A Polícia Civil investiga a morte do médico Lucas Minto Maia Souto, de 35 anos, encontrado morto na Avenida da Luz, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na segunda-feira (20).
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Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares localizaram a vítima com hematomas no rosto. Próximo ao corpo, havia entorpecentes. Carteira, chaves e celular estavam com o médico.
De acordo com as investigações iniciais, Lucas estava na cidade desde o dia anterior e havia se hospedado em um hotel. O caso foi registrado como morte suspeita, e a polícia apura circunstâncias e causa.
Formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Lucas Minto Maia Souto é velado nesta quarta-feira (22), em José Bonifácio, no interior paulista.
Com informações do Metrópoles.