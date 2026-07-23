24 de julho de 2026
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AMAZON E TIKTOK SHOP

Joias vendidas como prata continham metal cancerígeno

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Metrópoles
Segundo especialistas, o cádmio está associado a doenças como câncer de rim, osteoporose e danos ao fígado.
Segundo especialistas, o cádmio está associado a doenças como câncer de rim, osteoporose e danos ao fígado.

Uma investigação do jornal britânico The Sunday Times identificou níveis ilegais de cádmio, metal cancerígeno, em acessórios vendidos como prata 925 na Amazon e no TikTok Shop.

Entre os produtos analisados, um anel anunciado como prata 925 continha 92,3% de cádmio. Já uma pulseira comercializada no TikTok Shop apresentava aproximadamente 33% do metal.

As peças foram compradas pelo jornal e analisadas pelo Birmingham Assay Office, instituição responsável por verificar a pureza de metais preciosos.

Após ser informado do resultado, o TikTok Shop iniciou o recall da pulseira, removeu o vendedor da plataforma e notificou os compradores. A Amazon informou que abriu investigação interna e iniciou a retirada dos produtos.

Segundo especialistas, o cádmio está associado a doenças como câncer de rim, osteoporose e danos ao fígado. No Brasil, não existe uma norma nacional que estabeleça limite máximo da substância em joias e bijuterias.

Comentários

1 Comentários

  • Georges 1 dia atras
    Você considera medida legal e coerente apenas remover o vendedor de uma plataforma ou fazer recall dessas peças?