Uma investigação do jornal britânico The Sunday Times identificou níveis ilegais de cádmio, metal cancerígeno, em acessórios vendidos como prata 925 na Amazon e no TikTok Shop.

Entre os produtos analisados, um anel anunciado como prata 925 continha 92,3% de cádmio. Já uma pulseira comercializada no TikTok Shop apresentava aproximadamente 33% do metal.

As peças foram compradas pelo jornal e analisadas pelo Birmingham Assay Office, instituição responsável por verificar a pureza de metais preciosos.