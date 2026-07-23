Uma operação coordenada pela Interpol desmontou uma falsa delegacia da Polícia Federal brasileira em Essuatíni, país do sul da África. A ação prendeu 82 pessoas suspeitas de integrar uma rede envolvida em golpes de falsa identidade, lavagem de dinheiro e jogos de azar online ilegais.

Segundo a Interpol, os criminosos se passavam por agentes da Polícia Federal em videochamadas. Eles convenciam vítimas de que haviam sido alvo de crimes e as induziam a transferir dinheiro para supostas contas de segurança, das quais os valores eram desviados.

Durante a operação, foram apreendidos 240 equipamentos eletrônicos, entre celulares e computadores, além de moeda estrangeira e réplicas de uniformes da Polícia Federal brasileira. A quantidade de material levou a Interpol a enviar uma equipe especializada para realizar a perícia dos dispositivos.