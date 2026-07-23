O governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) trocaram críticas nas redes sociais após o governo dos Estados Unidos conceder o green card ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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A discussão começou quando Caiado afirmou que quem precisa do documento é o produtor rural brasileiro para acessar o mercado americano sem custos adicionais, defendendo a valorização do agronegócio, da indústria e dos empregos no país.