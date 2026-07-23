O governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) trocaram críticas nas redes sociais após o governo dos Estados Unidos conceder o green card ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
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A discussão começou quando Caiado afirmou que quem precisa do documento é o produtor rural brasileiro para acessar o mercado americano sem custos adicionais, defendendo a valorização do agronegócio, da indústria e dos empregos no país.
Eduardo Bolsonaro respondeu dizendo que o benefício seria necessário para "fazendeiros condenados no golpe da Disney", em referência aos processos ligados à tentativa de golpe de Estado. Ele também criticou Caiado por, segundo ele, manter proximidade com integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF).
Na sequência, Caiado comparou o ex-deputado ao personagem Pateta, da Disney. "A diferença é que o Pateta da Disney é atrapalhado, mas bem-intencionado e inofensivo. Já o da política brasileira tropeça nos Estados Unidos, e a queda pode custar caro ao Brasil, atingindo a indústria, as exportações e os empregos", escreveu.
Os dois trocaram mensagens em meio às tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos e aos desdobramentos judiciais envolvendo Eduardo Bolsonaro.
Com informações da CNN Brasil.