Uma estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Joinville, desapareceu ao realizar uma viagem com destino à Londrina, no Paraná, onde passaria férias com a família.

Mayara Kemmer Klaus, 18, saiu de Joinville na noite do domingo (19). A universitária deveria desembarcar na rodoviária de Londrina na manhã da segunda-feira (20), mas não chegou ao destino. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pelo pai dela, Werner Klaus, ao qual o UOL teve acesso.

Rodoviária disse que Mayara não embarcou no ônibus para a viagem entre as cidades. À polícia, Werner relatou que, após a filha não chegar no horário combinado, foi se informar com a empresa à qual ela havia supostamente adquirido a passagem, mas a companhia alegou que não constava o embarque da jovem no referido ônibus.