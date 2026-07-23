24 de julho de 2026
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'TRAJETO ATÍPICO'

Estudante desaparece após trocar viagem de ônibus por carro

Por Tiago Minervino | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução via Paiquerê FM
Mayara Kemmer Klaus, 18, saiu de Joinville na noite do domingo (19).
Mayara Kemmer Klaus, 18, saiu de Joinville na noite do domingo (19).

Uma estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Joinville, desapareceu ao realizar uma viagem com destino à Londrina, no Paraná, onde passaria férias com a família.

Mayara Kemmer Klaus, 18, saiu de Joinville na noite do domingo (19). A universitária deveria desembarcar na rodoviária de Londrina na manhã da segunda-feira (20), mas não chegou ao destino. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pelo pai dela, Werner Klaus, ao qual o UOL teve acesso.

Rodoviária disse que Mayara não embarcou no ônibus para a viagem entre as cidades. À polícia, Werner relatou que, após a filha não chegar no horário combinado, foi se informar com a empresa à qual ela havia supostamente adquirido a passagem, mas a companhia alegou que não constava o embarque da jovem no referido ônibus.

Apesar de ter dito aos pais que viajaria de ônibus, Mayara desistiu e decidiu ir de carro e não avisou sobre a mudança. Ela possui um veículo Nissan Kicks, na cor azul. As câmeras de segurança do prédio onde ela mora em Joinville registraram o momento em que a jovem saiu sozinha com o veículo, levando malas, na noite do domingo. Polícia acredita que ela "mudou de ideia" de última hora.

Carro de Mayara "realizou um trajeto atípico por estradas secundárias". De acordo com a polícia, o veículo passou por Campo Alegre, em Santa Catarina, na manhã da segunda-feira, antes de seguir para o Paraná.

O último registro do veículo da jovem foi ao passar por um radar na cidade de Lapa, no Paraná, ainda na segunda. Até a publicação desta matéria, a universitária não chegou à Londrina.

Celular indica que Mayara não estaria dentro do veículo. No mesmo momento em que o Nissan Kicks passou pelo radar em Lapa, o sistema de geolocalização do celular da jovem acusou que ela estava em Piraquara (PR). A distância entre as duas cidades é de 88 km, no entanto, os investigadores não sabem explicar se outra pessoa conduzia o carro ou se a jovem estava sem o aparelho de telefone.

Família pede ajuda para localizar Mayara. Ao UOL, a mãe dela, Sirleny Kemmer Klaus, disse estar "acabada" com a angústia e pede ajuda com qualquer informação que ajude a encontrá-la.

Polícia divulgou fotos de Mayara e do carro dela. As autoridades também orientam a quem tiver informações a entrar em contato por meio dos números 190 da PM ou o 197 da Polícia Civil.

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