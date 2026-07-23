Estudante desaparece após trocar viagem de ônibus por carro
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Uma estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Joinville, desapareceu ao realizar uma viagem com destino à Londrina, no Paraná, onde passaria férias com a família.
Mayara Kemmer Klaus, 18, saiu de Joinville na noite do domingo (19). A universitária deveria desembarcar na rodoviária de Londrina na manhã da segunda-feira (20), mas não chegou ao destino. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pelo pai dela, Werner Klaus, ao qual o UOL teve acesso.
Rodoviária disse que Mayara não embarcou no ônibus para a viagem entre as cidades. À polícia, Werner relatou que, após a filha não chegar no horário combinado, foi se informar com a empresa à qual ela havia supostamente adquirido a passagem, mas a companhia alegou que não constava o embarque da jovem no referido ônibus.
Apesar de ter dito aos pais que viajaria de ônibus, Mayara desistiu e decidiu ir de carro e não avisou sobre a mudança. Ela possui um veículo Nissan Kicks, na cor azul. As câmeras de segurança do prédio onde ela mora em Joinville registraram o momento em que a jovem saiu sozinha com o veículo, levando malas, na noite do domingo. Polícia acredita que ela "mudou de ideia" de última hora.
Carro de Mayara "realizou um trajeto atípico por estradas secundárias". De acordo com a polícia, o veículo passou por Campo Alegre, em Santa Catarina, na manhã da segunda-feira, antes de seguir para o Paraná.
O último registro do veículo da jovem foi ao passar por um radar na cidade de Lapa, no Paraná, ainda na segunda. Até a publicação desta matéria, a universitária não chegou à Londrina.
Celular indica que Mayara não estaria dentro do veículo. No mesmo momento em que o Nissan Kicks passou pelo radar em Lapa, o sistema de geolocalização do celular da jovem acusou que ela estava em Piraquara (PR). A distância entre as duas cidades é de 88 km, no entanto, os investigadores não sabem explicar se outra pessoa conduzia o carro ou se a jovem estava sem o aparelho de telefone.
Família pede ajuda para localizar Mayara. Ao UOL, a mãe dela, Sirleny Kemmer Klaus, disse estar "acabada" com a angústia e pede ajuda com qualquer informação que ajude a encontrá-la.
Polícia divulgou fotos de Mayara e do carro dela. As autoridades também orientam a quem tiver informações a entrar em contato por meio dos números 190 da PM ou o 197 da Polícia Civil.